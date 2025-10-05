ترامب: نتنياهو مستعد لوقف القصف في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "مستعد لإنهاء القصف في غزة"، إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تركز على إنهاء ملف الأسرى.

وجدد ترامب تهديداته لقطاع غزة بأنه سيواجه "إبادة كاملة" إذا قررت حماس الاستمرار في السلطة ورفض خطة التهدئة المطروحة.

وقال ترمب: "سأعلم مدى جدية حماس قريبًا"، في إشارة إلى موقف الحركة من خطته التي تتضمن وقفًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة قطاع غزة.

في السياق ذاته، كشفت شبكة "أكسيوس" الأميركية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب تسلّمه رد حركة حماس على خطته المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت "أكسيوس" أن ترمب حث نتنياهو خلال المكالمة على "قبول الصفقة"، معتبراً أن الرد يمثل "فرصة مهمة يجب استغلالها".

وبحسب التقرير، عبّر نتنياهو عن تحفظه، قائلاً إن "رد حماس لا يدعو للاحتفال ولا يعني شيئاً"، إلا أن ترمب رد عليه قائلاً: "هذا انتصار، وينبغي ألا تكون سلبياً دائماً".

وتأتي هذه التطورات وسط حراك سياسي ودبلوماسي مكثّف لدفع الأطراف إلى اتفاق نهائي، في ظل ضغوط أميركية متزايدة وتوقعات بانطلاق مفاوضات حاسمة خلال الأيام المقبلة.