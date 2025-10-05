روبيو يؤكد وجود اجتماعات جارية بشأن صفقة بين حماس والاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق "إسرائيل" وحماس معرباً عن امله بالانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

وأضاف روبيو في تصريح صحفي له، أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث الآن عن نهاية الحرب في قطاع غزة، مشيراً الى أن الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأوضح أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة.

وأشار روبيو إلى أنه لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام.