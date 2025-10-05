نتنياهو: لا تنفيذ لأي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن جميع الأسرى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن حكومته لن تبدأ بتنفيذ أ من بنود خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتهدئة في قطاع غزة قبل الافراج الكامل عن جميع الأسرى "الاسرائيليين" المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وجاء تصريح نتنياهو خلال لقاءه بأعضاء "منتدى البطولة"، الذي يضم عائلات جنود قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، والحرب على غزة، وتصاعد الجهود الدولية التي تقودها واشنطن للتوصل الى صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو: "حتى يعود آخر الأسرى، الأحياء والأموات، لن ننتقل الى أي بند آخر"، في إشارة الى شرطه بضرورة تنفيذ البند الأول من الخطة، والمتعلق بالإفراج عن الأسرى قبل النظر في بقية البنود ال 21.

وأضاف: "لن نبدأ بأ مرحلة من الخطة قبل استعادة جميع الأسرى، مشدداً على أن ما وصفه بـ "الضغط الأمريكي والعزلة الدولية لحماس، يوفران فرصة للضغط من أجل تنفيذ هذا الشرط".

ويأتي موقف نتنياهو وسط ترقب لانطلاق جولة جديدة من المحادثات، وسط خلافات جوهرية بين الأطراف، حول أولويات تنفيذ الخطة الأمريكية.