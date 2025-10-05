وزارة الصحة بغزة: وفاة جديدة بسبب المجاعة ترفع الحصيلة إلى 460 شهيدًا

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد عن تسجيل حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد شهداء سوء التغذية منذ بدء العدوان إلى 460 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أن 182 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعلان منظمة "IPC" الدولية تصنيف الوضع في غزة كمجاعة، من ضمنهم 39 طفلًا، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية ما تزال تزداد سوءًا، في ظل الحصار المشدد ونقص المساعدات الغذائية والدوائية.

وأكدت الوزارة أن استمرار عرقلة إدخال المساعدات، وحرمان السكان من الغذاء والماء، يمثل "جريمة ممنهجة" بحق المدنيين، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية تفاقم الكارثة.