القناة 12: أسماء أسرى بارزين مطروحة ضمن صفقة التبادل المرتقبة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين قد يُطرح الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المحتملة تضم عدداً من القادة البارزين المحكومين بأحكام مؤبدة، بعضهم من قادوا عمليات كبيرة خلال التسعينات والانتفاضة الثانية.

ومن بين الأسماء التي تم تداولها:

- مروان البرغوثي: قيادي في حركة فتح، متهم بقيادة "التنظيم"، الذراع العسكري للحركة، محكوم بخمس مؤبدات و40 عاماً إضافياً.

- حسن سلامة: أحد أبرز قادة الجهاز العسكري لحركة حماس، قاد عمليات استشهادية انتقاماً لاستشهاد يحيى عياش، محكوم بـ46 مؤبداً.

- عبد الله البرغوثي: مهندس كتائب القسام في الضفة الغربية، يقف خلف عمليات استهدفت مطعم سبارو ومقهى مومنت، محكوم بـ67 مؤبداً.

- عباس السيد: قائد كتائب القسام في طولكرم، مسؤول عن عملية فندق بارك، محكوم بـ35 مؤبداً.

- إبراهيم حامد: قائد كتائب القسام في الضفة الغربية، مرتبط بسلسلة هجمات في مقهى مومنت، شفيلد، والجامعة العبرية، محكوم بـ54 مؤبداً.

- أحمد سعدات: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أدين بالتخطيط لاغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، ومحكوم بالسجن 30 عاماً.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تتكثف فيه المفاوضات، وسط ترقب داخلي في "إسرائيل" حيال الأثمان السياسية والأمنية التي قد تترتب على صفقة تبادل واسعة النطاق.