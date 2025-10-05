ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 67,139 شهيدًا بوصول 65 آخرين اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن وصول 65 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة منهم شهيدين انتشال، و 153 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,139 شهيدًا و 169,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,549 شهيدًا و 57,542 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 2 شهداء و 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,605 شهيدًا وأكثر من 19,124 إصابة.