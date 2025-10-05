برنامج الأغذية العالمي يوضح طبيعة عمل المخابز في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أنه يواصل العمل مع شركائه بأقصى جهد لاستئناف إنتاج الخبز عبر المخابز المدعومة في قطاع غزة، لتأمين احتياجات العائلات من الخبز في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن المخابز المدعومة تعمل حاليًا في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع، فيما لم يحصل حتى الآن على الموافقة من السلطات الإسرائيلية لإدخال المواد الغذائية إلى شمال غزة، حيث تبقى احتياجات الأسر هناك "ملحّة وصعبة للغاية".

وأشار البيان إلى أن المخابز تسعى لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الخبز يوميًا، داعيًا السكان إلى التحلي بالصبر بينما تُبذل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من العائلات عبر زيادة الإنتاج تدريجيًا.

وبيّن البرنامج أن نوافذ المخابز ستبقى مغلقة في هذه المرحلة لضمان الوصول الآمن، وأن توزيع الخبز سيتم من خلال شركائه المحليين في الملاجئ والمخيمات ومراكز الإيواء والمطابخ المجتمعية، إضافة إلى بعض المتاجر المتعاقدة مع البرنامج.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى تعاون السكان للحفاظ على عملية توزيع آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوسيع نطاق الإنتاج والتوزيع تدريجيًا رغم الصعوبات الكبيرة في المرحلة الحالية.