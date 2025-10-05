بينهم طفلان.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بالضفة

فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، 12 فلسطينيا بينهم طفلان خلال سلسلة اقتحامات نفذها بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها.

في مدينة نابلس شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين شرقا، واعتقلت المواطن "حسن مرشود" بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما داهمت منازل أخرى في ذات المخيم.

وفي مدينة سلفيت شمالي الضفة، قالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اعتقلت الشابين "عبد الغني عبد الله أحمد، و مجدي راتب الديك"، بعد مداهمة منزليهما في بلدة كفر الديك غربا.

وفي مدينة رام الله وسط الضفة، أوضحت مصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عمر علي سمارة (12 عاما)، والمواطن مهند حسين البدوي (39 عاما)، بعد دهم منزليهما في قرية بيتللو".

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم طفل، خلال حملة مداهمات شملت مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمالا.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر" قنابل الصوت والغاز السام، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 قتيلا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.