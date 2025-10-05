8 شهداء في قصف مجموعة مواطنين في حي الرمال بغزة

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، 8 شهداء، فيما أصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين على مفترق بالميرا في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين، على مفترق بالميرا المكتظ بالمواطنين مما أدى لارتقاء على الأقل 8 مواطنين وإصابة آخرين.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة، منذ ساعات الفجر 6 شهداء ستة منهم لمجمع ناصر الطبي.