مركز غزة: أوضاع مرضى السرطان في غزة تزداد سوءاً

فلسطين اليوم

أكد المدير الطبي لمركز غزة للسرطان محمد أبو ندى اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن أوضاع مرضى السرطان في غزة تزداد سوءاً مع النزوح وعدم توفر الأدوية والعلاجات.

وأوضح، أن ظروف العدوان حالت دون الكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيره من حالات السرطان في القطاع، ما أدى لتفاقم الحالات وانتشار المرض واستفحاله.

وشدد أبو ندى على أن عدم الكشف المبكر عن سرطان الثدي يؤدي إلى اخفاقات بالجسد بسبب انتشاره، ومن ثم موت المرأة خلال عامين.

وأكد أن أولوية جراحة سرطان الثدي للسيدات تتم بدرجة ثانية بسبب الإصابات الخطيرة نتيجة القصف المستمر، والأصل أن تتم هذه الجراحة بسهولة ويسر، لكن غرف العمليات لا تتوفر.