أسعار العملات
دولار أمريكي3.31
يورو3.88
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.66
جنيه إسترليني4.49
3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال برفح
ارتقى صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، 3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.
ووفق مجمع ناصر الطبي، فقد وصل 3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع شمال غربي رفح.
وبلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة، منذ ساعات الفجر 6 شهداء ستة منهم لمجمع ناصر الطبي.