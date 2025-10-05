3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال برفح

فلسطين اليوم

ارتقى صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، 3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق مجمع ناصر الطبي، فقد وصل 3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع شمال غربي رفح.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة، منذ ساعات الفجر 6 شهداء ستة منهم لمجمع ناصر الطبي.