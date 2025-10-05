ما هي الآلية المُحتملة للأمن في غزة بعد الانسحاب..؟

فلسطين اليوم

نقلت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مطّلع، أنه بعد انسحاب إسرائيل من غزة سيبدأ تسيير دوريات في القطاع من قبل قوات الأمن الفلسطينية التي تم تدريبها في مصر والأردن.

وقال المصدر إن «حماس» تلقت ضمانات بأن إسرائيل لن تتجاهل ضرورة الانسحاب من القطاع، وأضاف أنه مع بدء الانسحاب الإسرائيلي، سيدخل القطاع على ثلاث مراحل 5000 عنصر من عناصر الأمن الفلسطيني، الذين تدربوا في مصر خلال الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، سيواصل آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية تدريبهم في الأردن استعداداً لدخولهم القطاع بموجب الاتفاق.

وحسب المصدر، ستعمل قوات الأمن هذه تحت إشراف وإدارة لجنة إدارة غزة التي ستضم 15 تكنوقراطياً فلسطينياً، والذين سيعملون تحت إشراف مجلس إدارة غزة، الذي سيرأسه توني بلير، والذي سيعمل بدوره في إطار التفويض الممنوح له من قبل مجلس الحكم، الذي سيرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار المصدر إلى أنه في مرحلة ما ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تعتزم عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، وتعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة.

وكشف عبد العاطي أنه تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع.