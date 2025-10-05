الاحتلال يُصعِد من عدوانه ومداهماته في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، هجماتها في الضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات شملت عدة بلدات واعتقلت عددا من المواطنين، فضلا عن الاعتداء على المواطنين وإغلاق مداخل القرى والبلدات.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في قرية الزويدين ببادية يطا جنوب محافظة الخليل.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين تسللوا من بؤرة استيطانية جديدة بمحيط القرية، ووصلوا إلى منازل السكان واعتدوا عليهم بالضرب داخل بيوتهم. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المكان أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، إلى جانب قنابل الغاز المدمع باتجاه الفلسطينيين في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت ما لا يقل عن عشرة شبان من القرية خلال المواجهات التي اندلعت عقب الهجوم.

وداهمت قوات الاحتلال الأحياء الغربية في بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الضوئية قرب جدار الفصل العنصري، واعتقلت 3 مواطنين.

كما أصيب شاب في بلدة دورا جنوب الخليل في اعتداء مباشر من جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخبز في البلدة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي رأس العمود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الغاز المدمع في المنطقة، في سياق حملتها القمعية المستمرة على السكان.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل عدد من القرى والبلدات غرب رام الله، منها خربثا المصباح وبيت سيرا وبيت لقيا، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، في خطوة أثرت على حياتهم اليومية وحركة تنقلهم.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين في منطقة التل ببلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وأضافت المصادر أن المستوطنين ألقوا الحجارة تجاه الأهالي بحماية قوات الاحتلال.

ورصدت مصادر محلية اقتحامات أخرى لقوات الاحتلال في عدد من المناطق، منها قرية المغير وبلدة عطارة شمال رام الله، ودوما جنوب نابلس ومخيما بلاطة والعروب.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، شن مستوطنون وقوات الاحتلال 1215 اعتداء، في الضفة منها 490 اعتداء شنها المستوطنون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.