من هم أعضاء الوفد المفاوض الإسرائيلي في مصر

فلسطين اليوم

كشف موقع واللا الإسرائيلي اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن أسماء أعضاء الوفد المفاوض الإسرائيلي في مصر.

وأفاد الموقع، أن الوفد المفاوض يتكون من الوزير رون ديرمر، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد احتياط غال هيرش، والمستشار السياسي لنتنياهو، أوفير فالك، ومسؤول كبير في الشاباك، ومسؤول كبير في الموساد، وكوادر مهنية من الجيش الإسرائيلي.

وتستضيف القاهرة بعد غد الاثنين اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحركة حماس في إطار جهودها المستمرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدمر، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تستضيف في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث "توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين"، وفقاً للمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أخيراً.