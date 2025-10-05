قطر ترحب برد حماس وتؤكد مواصلة المحادثات بشأن وقف الحرب بغزة

فلسطين اليوم

رحبت قطر بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: نرحب بإعلان حماس استعدادها لإطلاق كل الأسرى ضمن صيغة التبادل الواردة بالمقترح.

وأكد دعم قطر لتصريحات ترمب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق الأسرى.

وأوضح المتحدث، أن قطر بدأت العمل مع شركائها في الوساطة بمصر بالتنسيق مع أمريكا لاستكمال نقاش الخطة."

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، وذلك من أجل وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، وطالبت بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.