بلدية خانيونس: نحو مليون نازح ومواطن يصعب إيصال الخدمات لهم

فلسطين اليوم

قال المتحدث الإعلامي باسم بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة صائب لقان، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن نحو مليون نازح ومواطن في المدينة وهناك صعوبة كبيرة في إيصال الخدمات الأساسية لهم.

وأكد لقان، أن البلدية تعمل على مشروع طارئ بالتعاون مع المؤسسات الأممية لرفع الركام من بعض المناطق الإنسانية، من بينها حي الأمل والأحياء الجديدة التابعة للأونروا.

وبين، أن الخدمات الأساسية متوقفة ومعظم الآليات خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافات الاحتلال.

وأشار لقان إلى أن معظم المرافق الصحية والمياه ومكبات النفايات متواجدة في مناطق مصنفة حمراء ما يفاقم تقديم الخدمات للمواطنين والنازحين.