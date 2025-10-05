حرب الإبادة متواصلة: قصف متواصل ونسف مباني وتدمير جامعة الأزهر

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عدوانها على قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني واسع وغارات جوية ومدفعية مكثفة استهدفت مناطق مكتظة بالسكان والنازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ودمّرت غارات إسرائيلية جامعة الأزهر في مدينة غزة بالكامل، فيما تواصلت الهجمات الجوية والمدفعية على أحياء التفاح وتل الهوا والصبرة وشارع الجلاء ومنطقة النفق، إضافة إلى قصف مدفعي طال شمال مخيم البريج ومناطق متفرقة أخرى. كما فتحت الطائرات المسيرة والآليات الإسرائيلية نيرانها في شارع الشفاء غرب المدينة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدًا وأُصيب شاب بجراح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان قرب مسجد الكتيبة وسط مدينة غزة. كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات عن استقباله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين وسبعة جرحى نتيجة استهداف الاحتلال مخيمات في وسط القطاع ونقطة توزيع مساعدات جنوبي وادي غزة.

وسُجلت كذلك عدة إصابات عقب قصف استهدف خيام النازحين شرقي مدينة أصداء شمالي خان يونس، إضافة إلى استهداف منازل وبنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران وشارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال نفّذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية، تركزت في مدينة غزة ومناطق وسط وجنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 70 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، من بينهم 47 شهيدًا في مدينة غزة وحدها.

وشهد حي التفاح شمال شرقي المدينة مجزرة مروّعة بعد استهداف منزل مأهول بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات، فيما لا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط دمار هائل.

وشهدت مناطق متفرقة من مدينة غزة قصف من مدفعية الاحتلال كما وقصفت مدفعية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

كما استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المنزل ومنازل مجاورة، دون أن تُعرف بعد حصيلة الضحايا.

وفي خانيونس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين استهدفتا شمال المدينة ووسطها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق بني سهيلا ومناطق متفرقة من مخيم المغازي والنصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال سياساته الإجرامية بحق المدنيين العزل، متجاهلاً كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في ظل تدهور إنساني متسارع وانعدام مقومات الحياة في القطاع المنكوب.