طقس فلسطين: أجواء حارة حتى الثلاثاء المقبل

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى بقليل من معدلها السنوي العام.

وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا خلال النهار، وتزداد الحرارة بشكل ملحوظ في الأغوار ومنطقة البحر الميت لتتراوح بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، فيما يسود مساء وليلا جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

تبقى الأجواء صيفية عادية ومعتدلة نسبيا، فيما تستمر الحرارة مرتفعة في الأغوار لتسجل نحو منتصف الثلاثينيات مئوية.

ومع حلول المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش، يميل إلى البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخر خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

تستمر الأجواء صيفية معتدلة نهارا، بينما تبقى شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تتراوح درجات الحرارة في النصف الثاني من الثلاثينيات مئوية.

ومع ساعات المساء والليل تنكسر حدة الحر، لتسود أجواء منعشة ولطيفة، تزداد جمالا واعتدالا في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصا في ساعات الذروة، كما دعت إلى تجنب إشعال النار في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة خشية اندلاع الحرائق.