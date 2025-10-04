مصدر "اسرائيلي": وقف العمليات بغزة ليس وقفاً رسمياً لاطلاق النار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، عن تصريحات مصدر سياسي "إسرائيلي" بارز، أكد فيها أن قرار وقف عملات جيش الاحتلال في قطاع غزة لا يُعدّ وقفًا رسميًا لإطلاق النار، بل يهدف إلى منح حركة حماس فرصة للبدء في التحضيرات اللازمة للإفراج عن الأسرى ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وأوضح المصدر أن "الهدنة الرسمية لم تبدأ بعد، لكنها ستتطلب من حماس الإفراج عن جميع الأسرى خلال ثلاثة أيام من انطلاقها"، مشددًا على أن الجيش لا يقوم حاليًا بعمليات انسحاب، لكن قد تُنفذ "تحسينات تكتيكية" ميدانية لحماية القوات المنتشرة داخل القطاع.

وأضاف: "نحن نتابع عن كثب كل ما يجري على الأرض، وسنمنع أي محاولة من الفصائل الفلسطينية لاستغلال الوضع لشن هجمات أو لإعادة ترتيب صفوفها ميدانيًا"، وفق قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات على قرب انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق محتمل، يتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، وسط ضغوط أميركية وإقليمية مكثفة.