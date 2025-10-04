اذاعة الاحتلال: بدء المرحلة الأولى من مفاوضات غزة دون وقف لإطلاق النار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت الاذاعة العبرية اليوم السبت، نقلًا عن مصدر سياسي، أن "إسرائيل" دخلت المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بإعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة، في ظل تصاعد الجهود الدولية لتحقيق تقدم في هذا الملف.

وأوضح المصدر أنه "لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار في غزة، بل تخفيف في وتيرة العمليات العسكرية"، ما يعني أن العمليات مستمرة بوتيرة أقل، بالتزامن مع مسار التفاوض.

وأشار إلى أن وفد المفاوضات الإسرائيلي، برئاسة رون ديرمر، سيجري لقاءات خلال الأيام المقبلة مع مسؤولين أمريكيين بارزين، من بينهم ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار الدفع نحو التوصل إلى اتفاق.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات من المتوقع أن تستغرق "أيامًا لا أسابيع"، مع دخول ضغوط مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الطرفين لدفعهم نحو حل يضمن إعادة المختطفين وإنهاء التصعيد.