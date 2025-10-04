وفاة طفلين جراء المجاعة وسوء التغذية بغزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت وفاة طفلين خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية المنتشرين في القطاع بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في غزة وصل إلى 459 شهيدًا، بينهم 154 طفلًا، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تضرب السكان.

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ووقف وصول المساعدات الغذائية والطبية يفاقم الأزمة، مما يهدد حياة آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين وإنهاء المعاناة.