مصادر مصرية: القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة غداً

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت مصادر مصرية، اليوم، السبت أن العاصمة القاهرة ستحتضن غداً جولة جديدة من المفاوضات حول ملف قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن "إسرائيل" ستسلم الوسطاء خلال المباحثات خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى، في خطوة تعتبر مفتاحاً للترتيبات العملية والميدانية المرتبطة بتنفيذ خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«خطة ترمب».

وستركز جولة المفاوضات على تحديد تفاصيل وآليات المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، التي من المتوقع أن تفتح الباب أمام تطبيق خطوات وقف الحرب وبدء إعادة الاستقرار في القطاع.