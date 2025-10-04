غزة: المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا يطلق نداءً إنسانيًا عاجلًا

فلسطين اليوم- غزة

طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرً ، اليوم، السبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإدخال فرق متخصصة ومعدات فنية إلى قطاع غزة، للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم، في ظل الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ قرابة عامين.

وأشار المركز إلى أن الجهات المحلية تواجه عجزًا تامًا عن التعامل مع الكارثة، لافتًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما بين 8 إلى 9 آلاف مفقود يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض أو داخل مناطق تمركز قوات الاحتلال.

ودعا المركز إلى تدخل دولي فوري بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتوفير معدات ثقيلة وخبراء في الطب الشرعي وتقنيات تحليل الحمض النووي، بهدف تحديد هويات الشهداء وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل جهود البحث والإنقاذ، مطالبًا بضمان وقف فوري للغارات وتوفير ممرات آمنة للطواقم المختصة.

وختم المركز تصريحه بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي *يمثل تخليًا مخزيًا عن القيم الإنسانية*، ويترك آلاف العائلات الفلسطينية غارقة في مأساة مفتوحة بلا نهاية.