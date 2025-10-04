وزارة الصحة بغزة: ارتفاع مستمر في حصيلة الشهداء وسط تفاقم الكارثة الإنسانية

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، السبت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 66 شهيدًا و265 إصابة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الاستهدافات في المناطق المأهولة.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 67,074 شهيدًا و169,430 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدًا و57,389 إصابة.

كما تم اعتماد 720 شهيدًا جديدًا ضمن الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المعنية بملف المفقودين والتبليغات.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن 6 شهداء و40 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية نتيجة استهداف المتجمعين للحصول على المساعدات، ما يرفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 2,603 شهيدًا وأكثر من 19,094 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى وفاة طفلين جديدين بسبب المجاعة وسوء التغذية، لترتفع حصيلة وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، بينهم *154 طفلًا*. كما سجلت 181 حالة وفاةمنذ إعلان المجاعة من قبل (IPC)، بينهم 39 طفلًا.

ودعت الوزارة مجددًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف المجازر وتوفير ممرات إنسانية آمنة.