9 شهداء بينهم أب وأبنائه الأربعة وحفيده في قصف تكية طعام بخانيونس

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، 9 شهداء بينهم أب وأبنائه الأربعة وحفيده في قصف تكية طعام خيرية بمنطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد وصل الشهداء لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، بعد قصفهم خلال وقوفهم على تكية لتوزيع الطعام.

ومنذ فجر اليوم حتى اللحظة بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة 37 شهيداً

وفيما يلي توزيع الشهداء حسب المستشفيات:

▪️ مستشفى الشفاء: 4

▪️ مستشفى المعمداني: 5

▪️ مستشفى العودة: 1

▪️ مستشفى الأقصى: 12

▪️ مستشفى ناصر: 15

📊 قروب إحصائيات مستشفيات غزة