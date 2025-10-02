بريطانيا: 4 جرحى في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي في مانشستر

فلسطين اليوم

أفادت الشرطة في مدينة مانشستر في شمال إنجلترا اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بأنها تلقت بلاغا عن حادثة طعن خارج كنيس يهودي مشيرة إلى وقوع 4 جرحى.

وأكد جهاز الاسعاف أنه هرع إلى موقع حادثة كبرى في منطقة كرامسال في مانشستر.

وتقول الشرطة إنها تتواجد في موقع حادث طعن بكنيس في مانشستر بشمال غرب إنجلترا.

وأوضحت أن 4 أشخاص أصيبوا بعدما صدمت سيارة عددا من المارة وتعرض شخص واحد للطعن بالقرب من كنيس يهودي في مانشستر.

وذكرت أن أفرادها أطلقوا النار على المشتبه به، وأن مشتبهًا به تعرض لإطلاق نار.

وقالت القوة: «تم استدعاء الشرطة إلى معبد هيتون بار على طريق ميدلتون، كرومبسال، في الساعة 9.31 صباحًا من قبل أحد أفراد الجمهور، قائلا إنه شهد سيارة تُقاد نحو أفراد من الجمهور، وتم طعن رجل واحد».

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث في الساعة 9.41 صباحًا ويقومون برعاية الجرحى.

وطلبت الشرطة من أفراد الجمهور تجنب المنطقة بينما تواصل الشرطة التعامل مع الحادث.

وقال أندي برنهام عمدة منطقة مانشستر الكبرى اليوم الخميس «يبدو أن الخطر الفوري انتهى»، بعد ورود تقارير بوقوع الحادث في كرمبسال، شمال المدينة.

وبحسب صحيفة الغارديان، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يوجهون أسلحتهم إلى شخص ملقى على الأرض خارج واجهة الكنيس.

ويظهر الشخص الموجود على الأرض وهو يبدأ في النهوض قبل سماع صوت طلق ناري وسقوطه على الأرض.

وأظهر المقطع المصور شخص آخر ملقى على الأرض بلا حراك خارج بوابة الكنيس والدماء تغطي رأسه.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أنه تم فرض طوق أمني بعد الحادث ، وأُغلق طريق رئيسي بينما حضر رجال الشرطة.

وأفادت مصادر للغارديان بأنه يُعامل كحادث إرهابي محتمل. وانضمت شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات البريطاني (MI5)، المسؤول عن شؤون الأمن في المملكة المتحدة، إلى التحقيق.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى عن إطلاق عملية «أفلاطون»، ما يعني أن العنف عومل كهجوم إرهابي محتمل.

وذكرت الشرطة أن سبعة مبان يهودية استُهدفت في وقائع منفصلة خلال 10 أيام فقط الشهر الماضي، بما في ذلك تلطيخ أربعة معابد يهودية بمادة ما، بينما تم إلقاء سائل باتجاه مدرسة وفوق سيارة.