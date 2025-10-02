احصاءات تفصيلية: الإعلام الحكومي يؤكد إمعان الاحتلال في تجويع غزة

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إحصائية تفصيلية تؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في هندسة التجويع والفوضى في قطاع غزة، موضحاً أنه سمح بإدخال 1,824 شاحنة مساعدات خلال سبتمبر من أصل 18,000 شاحنة متوقعة ما يعادل (10%) من الاحتياجات الفعلية.

وأوضح الإعلام الحكومي، أنه طيلة شهر سبتمبر 2025، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى (1,824) شاحنة مساعدات فقط من أصل (18,000) شاحنة مساعدات كان من المفترض وصولها، أي ما يعادل نحو (10%) فقط من الاحتياجات الإنسانية الفعلية لأكثر من (2.4) مليون مواطن في القطاع، بينهم أكثر من مليون طفل.

ووفق المكتب، تعرّضت هذه الشاحنات لعمليات نهب وسرقة في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، في محاولة مفضوحة للنيل من صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق على قطاع غزة في إطار سياسة ممنهجة تستهدف هندسة التجويع الجماعي، عبر الإغلاق الكامل للمعابر منذ أكثر من سبعة أشهر، ومنع دخول شاحنات المساعدات بالكميات الكافية، وعرقلة وصولها للمحتاجين، إلى جانب الإغلاق التام للمنفذ الشمالي "زيكيم"، والإغلاق المتكرر لمعبرَي "كيسوفيم" و"كرم أبو سالم"، بما يشكل أداة عدوانية مباشرة لتجويع السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وفي إطار هذه السياسة، يحرم الاحتلال السكان المدنيين من أكثر من (430) صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوّعون، ولا يسمح إلا بإدخال كميات محدودة جداً من بعض الأصناف، بينما يحظر دخول قائمة واسعة من المواد الغذائية الحيوية، في استهداف مباشر لحياة المدنيين ومصادر بقائهم، حيث يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها:

1. بيض المائدة

2. اللحوم الحمراء

3. الحمراء البيضاء

4. الأسماك

5. الأجبان

6. مشتقات الألبان

7. الفواكه

8. الخضروات

9. المكملات الغذائية

10. إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى.

وذكّر المكتب الإعلامي، أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

كما أدّى هذا الحصار الممنهج إلى انهيار القدرة الشرائية لدى السكان، حيث إن أكثر من 95% من المواطنين لا يملكون القدرة على شراء السلع والبضائع حتى في حال توفرت أحياناً في الأسواق، الأمر الذي يفاقم منسوب الفقر والجوع ويجعل الحياة الإنسانية في قطاع غزة شبه مستحيلة.

وحمل الإعلام الحكومي، الاحتلال وحلفاءه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

إحصائية (شهر سبتمبر 2025) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، حيث كانت على النحو التالي:

1. الاثنين 1 سبتمبر 2025: 18 شاحنة مساعدات

2. الثلاثاء 2 سبتمبر 2025: 77 شاحنة مساعدات

3. الأربعاء 3 سبتمبر 2025: 86 شاحنة مساعدات

4. الخميس 4 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

5. الجمعة 5 سبتمبر 2025: 110 شاحنة مساعدات

6. السبت 6 سبتمبر 2025: 127 شاحنة مساعدات

7. الأحد 7 سبتمبر 2025: 58 شاحنة مساعدات

8. الاثنين 8 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

9. الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: 121 شاحنة مساعدات

10. الأربعاء 10 سبتمبر 2025: 108 شاحنة مساعدات

11. الخميس 11 سبتمبر 2025: 135 شاحنة مساعدات

12. الجمعة 12 سبتمبر 2025: 80 شاحنة مساعدات

13. السبت 13 سبتمبر 2025: 86 شاحنة مساعدات

14. الأحد 14 سبتمبر 2025: 90 شاحنة مساعدات

15. الاثنين 15 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

16. الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: 34 شاحنة مساعدات

17. الأربعاء 17 سبتمبر 2025: 27 شاحنة مساعدات

18. الخميس 18 سبتمبر 2025: 60 شاحنة مساعدات

19. الجمعة 19 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

20. السبت 20 سبتمبر 2025: 30 شاحنة مساعدات

21. الأحد 21 سبتمبر 2025: 61 شاحنة مساعدات

22. الاثنين 22 سبتمبر 2025: 49 شاحنة مساعدات

23. الثلاثاء 23 سبتمبر 2025: 8 شاحنة مساعدات

24. الأربعاء 24 سبتمبر 2025: 21 شاحنة مساعدات

25. الخميس 25 سبتمبر 2025: 46 شاحنة مساعدات

26. الجمعة 26 سبتمبر 2025: 10 شاحنة مساعدات

27. السبت 27 سبتمبر 2025: 32 شاحنة مساعدات

28. الأحد 28 سبتمبر 2025: 24 شاحنة مساعدات

29. الاثنين 29 سبتمبر 2025: 29 شاحنة مساعدات

30. الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: 23 شاحنة مساعدات

** خلال شهر سبتمبر 2025: 1,824 شاحنة مساعدات.