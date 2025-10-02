نادي الأسير: اعتقال متضامني "أسطول الصمود" عدوان على صوت الأحرار

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن اعتقال الاحتلال متضامني "أسطول الصمود" عدوان على صوت الأحرار في العالم وهو سياسة ممنهجة انتهجها الاحتلال على مدار عقود، عبر وسائل متعددة كان من بينها عمليات القتل.

وبين النادي، أن من أبرز الشواهد على ذلك جريمة اغتيال المتضامنة الأمريكية راشيل كوري التي دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية في غزة عام 2003، وجريمة قتل المتضامنة الأمريكية-التركية عائشة نور برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيتا/ نابلس في أيلول 2024.

ووجه النادي، التّحية إلى المتضامنين المعتقلين باعتبارهم صوتًا حرًا مُساندًا للحق الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وحمل رسالة هؤلاء المتضامنين بالضغط الفعلي لوقف الإبادة، وكسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة.