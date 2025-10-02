الصحة: الطواقم الطبية بمدينة غزة لاتزال تعمل والوصول للمشافي خطير

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن الطواقم الطبية في مدينة غزة لاتزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تُحيط بهم .

وشددت الوزارة، على أن الوصول الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جداً .

وطالبت الوزارة، كافة الجهات المعنية بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن .