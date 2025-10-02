قوة صهيونية خاصة تختطف ابنة الدكتور مروان الهمص من خانيونس

فلسطين اليوم

أكدت مصادر عائلية، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن قوة صهيونية خاصة اعتقلت الشابة تسنيم الهمص 25 عام نجلة الدكتور الأسير مروان الهمص من نقطة طبية بمحيط جامعة الأقصى بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن قوة خاصة اعتقلت الشابة الهمص اختطفت من مكان عملها.

ووفق عبادة الهمص نجل الأسير الطبيب مروان الهمص قال: شهود عيان أبلغوا العائلة أن خمسة أفراد من قوة خاصة إسرائيلية، قدموا بسيارة من نوع "جولف"، وقاموا باعتقال شقيقتي تسنيم الهمص 22 عامًا خلال عملها بنقطة طبية في مواصي خانيونس، وسط تحليق لطائرات "الكوادكوبتر" وإطلاق للنار.

جدير بالذكر، أن الدكتور الهمص كان قد اختطفته قوة خاصة إسرائيلية بينما كان في طريقه لمهمة عمل بمستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع ظهيرة الاثنين 21 يوليو/تموز 2025.

ويأتي اختطاف الممرضة الهمص في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال باستهداف الكوادر الطبية في غزة، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية التي يشهدها القطاع.