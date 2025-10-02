تنديد دولي واسع لقرصنة بحرية الاحتلال لسفن أسطول الصمود

فلسطين اليوم

تواصلت اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرصنة بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفن أسطول الصمود المتجهة لقطاع غزة.

ووصف نائب رئيس وزراء إيرلندا، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، أسطول الصمود، الذي اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، بأنه مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة

وأضاف هاريس، أنه بحث التطورات المتعلقة بالأسطول المتجه إلى قطاع غزة مع مسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الأخبار الواردة الليلة مثيرة للقلق للغاية، فأسطول الصمود العالمي مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة”

من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده تتابع عن كثب وضع أسطول الصمود الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القنصليات الإسبانية في المنطقة في حالة تعبئة.

بدوره دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو دولة الاحتلال إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون البحري، مطالبًا بضمان حماية سفن الأسطول.

أما وزارة الخارجية التركية فقد اتهمت الاحتلال بارتكاب عمل إرهابي باعتراضها أسطول الناشطين المتّجه إلى قطاع غزة والمحمّل بمساعدات إنسانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الذي شنّته قوات إسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية لسكان غزة، هو عمل إرهابي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وأردفت، "نأمل ألا يلحق هذا الهجوم ضررا بالجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة"، مضيفة أنها "شرعت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية".

من جانبها دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود واعتقال الناشطين، ووصفت العملية بأنها قرصنة وإرهاب.

وقالت الحركة إن الهجوم عمل إجرامي يستوجب إدانة دولية، محذّرة من أن هذه الممارسات ستزيد من غضب شعوب العالم تجاه الاحتلال.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم.