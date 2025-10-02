"العفو الدولية" تطالب فيفا ويويفا بتعليق عضوية إسرائيل لكرة القدم

فلسطين اليوم

طالبت منظمة العفو الدولية، اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا)، والأوروبي (يويفا)، في رسالة رسمية، بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في بطولاتهما، إلى حين استبعاد الأندية المقامة في المستعمرات غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من المشاركة في الدوريات الإسرائيلية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار، "بينما يستعد المنتخب الإسرائيلي لخوض تصفيات كأس العالم أمام النرويج وإيطاليا، يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ قُتل أكثر من 65 ألف شخص، بينهم أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول، في حملة تدمير وتهجير وتجويع متعمد للمدنيين".

وأضافت كالامار، في بيان اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل "توسيع مستعمراتها غير القانونية بشكل وحشي، وشرعنة بؤر استعمارية في الضفة الغربية، في إطار احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية"، مؤكدة أن السماح لأندية المستعمرات بالمشاركة في الدوريات الإسرائيلية "يمثل فضيحة بعد أكثر من عقد من التحذيرات".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 أندية مقامة في المستعمرات بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشارك في الدوريات الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الدولي، ولوائح "فيفا" نفسها، التي تنص في المادة 64.2 على أن "الاتحادات الأعضاء وأنديتها لا يجوز لها اللعب على أراضي اتحاد عضو آخر من دون موافقته".