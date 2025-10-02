فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة تحديداً مدينة غزة والمحافظة الوسطى.

وفيما يلي متابعة أولية للقصف والتدمير ونسف المنازل:

- مستشفى العودة: استشهاد شاب بنيران جيش الاحتلال في شارع الرشيد وسط قطاع غزة

- مستشفى شهداء الأقصى: استشهاد عاهد أكرم الشنطي (34 عامًا) في استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة وادي السلقا وسط قطاع غزة.

- ارتقاء 4 أشقاء في استهداف إسرائيلي خلال جمعهم الحطب شرق البريج

- استشهاد المواطن محمد أحمد ثابت وزوجته انجي نبيل عاشور وثلاث إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

- ارتقاء الشهيد عمر الحايك متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف مجموعة من المواطنين عند مدخل شارع أبو عريف وسط مدينة دير البلح

- وصول 10 اصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف مجموعة من المواطنين على مدخل شارع ابوعريف وسط مدينة ديرالبلح

- مستشفى العودة - النصيرات: 9 شهداء و13 إصابة، استقبلنا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمخيمات وسط قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين النازحين عبر شارع الرشيد أثناء توجههم نحو جنوب القطاع.

ارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة فجر اليوم في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح، والشهداء هم:

1- إبراهيم محمد جبر بوادي

2- خليل عماد إبراهيم بوادي

3- ابتسام جهاد محمد بوادي

- في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب 8 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة المواصي غرب المدينة.

- فجر جيش الاحتلال صباح اليوم، 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة واستهدفت شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

- كما أغارات طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان في مختلف أنحاء القطاع.