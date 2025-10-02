مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في طوبا الزنغرية في الداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل الشاب منار عقلة، جرّاء إطلاق نار استهدفه بجريمة ارتُكبت في طوبا الزنغرية، الليلة، فيما أُصيب شخصان في الثلاثينيات من عمريهما بجروح خطيرة من جرّاء تعرضهما لإطلاق نار في جريمة في قرية أم بطين بمنطقة النقب، داخل أراضي الـ48.

وفي طوبا الزنغرية، تعرّض الشاب عقلة لإطلاق رصاص استهدفه بالبلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، لينُقل إلى المستشفى، حيث أُقرّت وفاته، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وفي النقب، أفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغًا عن إصابة شخصين أُحضرا إلى طواقمها قرب مفترق أبو كف على شارع 60، على خلفية "حادثة عنف في أم بطين".

وأوضح المسعفون أن الجريحين كانا يعانيان من إصابات نافذة، وقدّم لهم الطاقم الطبي العلاج الأولي قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما وُصفت بالخطيرة.