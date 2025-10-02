الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 254 صحفيًا

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين ارتفع إلى 254 صحفيًا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى محمد برزق.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أن الصحفي الشهيد سامي داود كان يعمل لدى مرئية روافد، فيما عمل الصحفي الشهيد يحيى محمد برزق مع عدة وسائل إعلام.

وأدان المكتب في بيانه "بأشد العبارات" ما وصفه بـ"الاستهداف والقتل والاغتيال الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة الهيئات الصحفية في العالم إلى إدانة هذه "الجرائم الممنهجة" ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية، وعدد من الدول التي وصفها بـ"المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية"، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم النكراء والوحشية"، بحسب وصف البيان.

ودعا البيان المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والجهات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي حول العالم، إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية"، والمطالبة بـ"تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة".

كما طالب المكتب بـ"الضغط الجاد والفاعل" من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، والعمل على حماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووضع حد لعمليات قتلهم واغتيالهم.