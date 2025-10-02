المقاومة تستهدف تجمعات وآليات العدو في خانيونس وغزة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن القوة الصاروخية في السرايا قصفت "مفلاسيم" و"كفار سعد" برشقة صاروخية، رداً على الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

كما أعلنت سرايا القدس، استهدافها بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بـ"قذائف الهاون" الثقيل تموضع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

وأعلنت في بيان آخر، استهدافها بالاشتراك مع كتائب القسام أيضاً، موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة خانيونس، وذلك بـ"قذائف الهاون" الثقيل.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة أظهرت عمليات قنص واستهداف لجنود إسرائيليين خلال توغلهم داخل مدينة غزة، وسط تكبيرات من المقاتلين، بالإضافة إلى قصف مواقع تمركز قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام إن تلك العمليات تأتي ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"، التي أطلقتها للتصدي لعدوان الاحتلال على مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، عن تمكن مجاهديها من استهداف تجمع للاحتلال الإسرائيلي بـ"قذائف الهاون" عيار 60 في منتزه برشلونة في تل الهوى، جنوب مدينة غزة، يوم أمس الثلاثاء.

وتواصل المقاومة الفلسطينية ردها على العدوان الإسرائيلي، في وقت تدرس فيه حركة حماس، وسائر فصائل المقاومة، المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لـ"وقف إطلاق النار في قطاع غزة".