حرب الإبادة مستمرة: قتل وتدمير ونسف واستمرار إغلاق شارع الرشيد

فلسطين اليوم

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قصف المدنيين ونسف مساكنهم وتجويعهم تزامناً مع منع دخول المساعدات إليهم، وسط إغلاق الاحتلال شارع الرشيد الواصل بين مدينة غزة وجنوبي القطاع.

ميدانيا، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 9 مواطنين واصابة اخرين جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو غرابة شرق دير البلح، كما وألقت طائرة مسيرة للاحتلال قنابل متفجرة وسط شارع الجلاء بمدينة غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال على حي النصر غربي مدينة غزة.

كما وأصيب مواطنون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في جامعة الأقصى غرب مدينة خانيونس بينما أعلن مستشفى شهداء الأقصى في غزة عن استقبال 13 مصابا في قصف مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.