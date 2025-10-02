الاحتلال يُهاجم سفن أسطول الصمود ويسيطر على 13 منها وبعتقل ناشطيها

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم أسطول الصمود إن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة

و أكد "أسطول الصمود العالمي" تعرّض سفنه لاعتداء مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وأنّ القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت القارب "سبكتر" واعتلته بشكل غير قانوني.

أوضح "أسطول الصمود العالمي" أنّ إحدى القطع البحرية الإسرائيلية قامت بصدم سفينة من السفن عمداً، إضافة إلى استخدام مدافع المياه، والتعامل بقسوة مع المعتقلين المسالمين على متن الأسطول.

ودعا "أسطول الصمود العالمي" حكومات العالم إلى "التحرّك العاجل كما بدأت الشعوب بالتحرك في عدد من العواصم العالمية".

كما وشدّد الأسطول على أن "القصة كلها هي غزة"، وعلى أنّ الهدف هو كسر الحصار المفروض على القطاع، ووقف الإبادة، وفرض ممر بحري إنساني.

وأكد موقع "أسطول الصمود العالمي" أنّ قوات الاحتلال اعتدت وسيطرت على 9 سفن، ويُذكر أنّ البث المباشر قد انقطع من سفينة "ألكاتيلا" المبحرة نحو قطاع غزة ضمن الأسطول.

وفي أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود" شهدت عدة مدن تظاهرات دعماً له وتنديداً بالاعتداء الإسرائيلي، ولا سيما في تونس، وتركيا، وفي العاصمة الألمانية برلين أغلق متظاهرون محطة القطارات المركزية.

وكان "أسطول الصمود العالمي" قد أكد أنّ سفنه تعرضت لاعتراض "غير قانوني وقرصنة بحرية" من قبل قوات بعد إصدارها أوامر بتغيير مسار الأسطول نحو ميناء "أشدود" بذريعة تفتيش المساعدات الإنسانية التي تنقلها السفن.

وشدد الأسطول، في بيانٍ، أنّ وجهته الحقيقية هي غزة، وليس موانئ الاحتلال، كما زعمت البحرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الجنود الإسرائيليين صعدوا فعلياً إلى بعض السفن.

وكان من المتوقع أن تصل سفن "أسطول الصمود العالمي" إلى شواطئ القطاع في الخامسة صباحاً، وفق ما نقلت الخبيرة في القانون الدولي لينا الطبال.