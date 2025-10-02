طقس فلسطين: أجواء حارة في نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة.

ويسود الحر فقط في المناطق الغورية مع درجات حرارة تقارب منتصف الثلاثينيات مئوية. ومع ساعات المساء والليل، تنخفض الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية حارة نسبيا نهارا، وتكون أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 4 درجات مئوية

وتزداد حدة الحر في الأغوار ومنطقة البحر الميت، حيث تتراوح الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، بينما تعود الأجواء لتكون لطيفة ومنعشة مساءً في الجبال.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بشكل واضح، أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من 7 درجات مئوية.

وتشتد الحرارة في المناطق الغورية، حيث تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية، في حين تبقى الأجواء ليلا لطيفة وجميلة خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.