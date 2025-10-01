ردود جديدة بشأن أماكن اعتقال أسرى من غزة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته المختلفة.

ولا تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم، إذ وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من إفادات معتقلي غزة في السجون والمعسكرات.

مرفق مجموعة من أسماء معتقلي غزة الموجودين في معسكر "سديه تيمان"، وسجن "النقب"، ومعتقل "المسكوبية"، الذين وردت أسماؤهم في تقارير الزيارات التي تمت عبر الطواقم القانونية مؤخراً لمجموعة من معتقلي غزة، وتم ذكرهم عبر المعتقلين الذين تمت زيارتهم:

في معسكر "سديه تيمان":

جهاد العمور، ويوسف عبيد، ورمضان الفرا، وعمران الخريبي، وعطية محمدين، وأحمد أبو خضرة، وسامي أحمد، ومصطفى عاشور، وجهاد الغندور، ومعاذ أبو عميرة.

في سجن "النقب":

نور حيدر الرضيع، وأمجد المدهون، ومحمد حسين حمدونة، ومحمد نبيل خليل، وحاتم ريان، وحمادة الرضيع، ومحمد رجب غبن، ورائد غبن، وفادي أبو شدق، وعاهد الداعور، ومحمد رجب، وهاني زياد منصور، وأحمد عودة، وجبريل الأسطل، ومحمد ياسين عاشور، وأدهم أبو القرايا، وحمودة القهوجي، ولؤي غبن، وإبراهيم الكفارنة، ورضوان طافش، وحمدي طافش، وهيثم طافش، وعماد طافش، وممدوح أبو خاطر، وإسماعيل رامي شاهين، وحسام مطيع حماد، وأيمن سعيد أبو الخير، وأحمد شحادة، ورمضان أبو درادي، وعبد الله حرز، ومحمد سعيد أبو عنزة، وعمرو الرملاوي، ومحمود يحيى البنا، ومحمد بلاطة، ومحمد أبو شاويش، وعبيدة خليل أبو عودة، ومحمد شفيق أبو شاويش، وكمال أبو سخيلة، ومحمد الخطيب، وإسماعيل مسعود، ومحمود شاهين، وحسام ريان، ماجد رامي الفلوجة، حسن عبد الدايم، ومهدي الدريني، ووائل أبو حجاج، ومعتصم البابا، وحسن عبد الدايم، وتامر الزين حسام حمدان، وغياث المدهون، وعز الدين كحلوت، ومحمد بشير طنبورة، ومحمود عدنان طنبورة، وخالد عنان طنبورة، ورنان طنبورة، وصائب غبن، وأحمد الشافعي، وماهر عبد العال، ومحمد العجل، وخالد جواد العالول.

في معتقل "المسكوبية": زكريا أبو الجديان، وعلاء أبو القمصان، وزكريا حسين الوحيدي، وآدم العقاد، ورامي نصر، وعبد الحليم كلاب، ومحمد نصر، وحمزة خفاجة، وهاني الرضيع.