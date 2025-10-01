شهيدان أحدهما لطفل نتيجة التجويع في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطنين، أحدهما طفل، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 455، من بينها 151 طفلا.

ونقلا عن المصادر الطبية، فمنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 177 حالة وفاة، من بينها 36 طفلا، حتى تاريخه.

هذا وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ إنهم في حالات إجهاد حادة.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرّة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل، وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.