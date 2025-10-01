مستوطنون يقطعون 300 شجرة زيتون ولوز

فلسطين اليوم

قطع مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، نحو 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديث، قال المزارع الفلسطيني عيسى شلالدة إن مجموعة مستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون ولوز في أراضي تملكها عائلته في وادي سعير شمال شرق مدينة الخليل.

وبين أن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون معمرة، و100 شجرة لوز، مشيرا إلى أنه تم استخدام أدوات كهربائية لقطعها.

وفي بلدة حوارة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أحرق مستوطنون أجزاء خارجية من منزل فلسطيني مأهول فجر الأربعاء.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا حوارة وأحرقوا أجزاء من منزل مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300.