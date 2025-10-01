الإعلام الحكومي: إغلاق شارع الرشيد جريمة "إسرائيلية" جديدة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية، مطالباً العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

ودان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع.

وشدد المكتب على أن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن.

وحمل المكتب الإعلامي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.