الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة ويحاصر منزلاً

فلسطين اليوم

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة طوباس شمال الضفة المحتلة، وحاصر منزلًا.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، وحاصرت منزلا فيه، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

وأوضح الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم، وسط تحليق لطائرات مسيرة.

وفي السياق نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات طالت مدن قلقيلية وطولكرم وجنين (شمال)، وبيت لحم (جنوب)، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثرَ من 1047 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 19 ألفا، بينهم 400 طفل.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة، التي أسفرت عن مقتل 66 ألفا و97 فلسطينيا وإصابة 168 ألفا و536 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة أودت بحياة 453 شخصا بينهم 150 طفلا.