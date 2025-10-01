أكثر من 10 شهداء في مجزرة جديدة بعد قصف نقطة توزيع مياه بغزة

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أكثر من 10 شهداء فيما أصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي صهريج لتوزيع المياه في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال قصف صهريج مياه، كان يتجمع حوله المواطنون لتعبئة المياه، مما أدى لاستشهاد مالايقل عن 10 شهداء وعدد كبير من الجرحى.

ومنذ فجر اليوم، ارتقى 34 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 29 في مدينة غزة.