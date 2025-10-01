أكسيوس: خطة ترامب تضمنّت تغييرات جوهرية عما وافق عليها العرب

فلسطين اليوم

قال موقع أكسيوس الأميركي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تضمنّت تغييرات جوهرية عن الخطة التي وافق عليها القادة العرب .

وأوضح الموقع أن التغييرات الجوهرية جاءت بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة. فالاقتراح الجديد يربط الانسحاب الإسرائيلي بالتقدّم المحرز في نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على العملية.

وتنص الخطة، بعد التغييرات عليها، أنه حتى في حال تنفيذ جميع الشروط واستكمال المراحل الثلاث للانسحاب، ستبقى القوات الإسرائيلية داخل محيط أمني في غزة إلى أن تصبح غزة مؤمنة بشكل كافٍ ضد أي "تهديد إرهابي متجدد". وهذا قد يعني إلى أجل غير مسمّى

وبحسب الموقع، فقد حاول القطريون إقناع الإدارة الأميركية بعدم نشر الخطة التفصيلية يوم الإثنين بسبب الاعتراضات عليها. لكن البيت الأبيض مضى في نشرها، ودفع الدول العربية والإسلامية إلى دعمها.