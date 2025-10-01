الاحتلال يفرج عن 13 معتقلاً من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ، عن 13 معتقلاً من قطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا أن الاحتلال أفرج عن المعتقلين الثلاثة عشرعبر حاجز "كيسوفيم"، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الاجراءات التعسفية التي تنفذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.