مستعمرون يحرقون أجزاء من منزل في حوارة جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أقدم مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على إحراق أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، بالضفة المحتلة.

وأفادت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد جنوب غرب البلدة، وأضرموا النار في جزء منه (العريشة)، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان.

وأضافت أن المنطقة تشهد منذ فترة أعمال تجريف واعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، تستهدف منازل المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة هناك.