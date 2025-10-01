إعلام الأسرى: الأسير محمد عرمان يواجه أوضاعاً صحية قاسية في عزل سجن مجدو

فلسطين اليوم

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أن الأسير محمد عرمان (50 عاماً) من رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد (36 مرة)، يواجه أوضاعاً صحية ومعيشية قاسية في عزل سجن مجدو، حيث خسر كثيراً من وزنه حتى بات لا يتجاوز الـ 60 كيلوغراماً.

أفاد المكتب، أن عرمان سبق أن خضع لعدة عمليات جراحية خلال فترة اعتقاله، من بينها عملية في الرقبة تحسّن وضعه على إثرها، إلا أنه يعاني اليوم من مشاكل في النظر تستدعي استخدام نظارة طبية بشكل دائم وسط مخاوف من قيام إدارة السجون بمصادرتها منه.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن القائد عرمان يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة وإهمال طبي ومحروم من العلاج والفحوص اللازمة. كما لم يعد هناك أي تواصل بينه وبين عائلته أو محاميه، ما يزيد القلق على مصيره.

وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مشدداً على أن ما يتعرض له يمثل انتقاماً مباشراً من رمزية القادة داخل السجون، وأن استمرار عزله وتجويعه يشكل تهديداً خطيراً لحياته.