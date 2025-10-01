أسطول الصمود يتأهب مع اقتراب سفن مجهولة الهوية

فلسطين اليوم

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، العودة إلى حالة التأهب القصوى نتيجة اقتراب سفن مجهولة الهوية دون أنووار من سفن الأسطول.

وكان الأسطول -الذي يبعد الآن نحو 120 ميلا بحريا عن شواطئ غزة- قد خفض حالة التأهب بعد رفعها إلى الدرجة القصوى باقترابه من شواطئ القطاع، واستبعد أن يتعرض لهجوم إسرائيلي وشيك.

وتلقت إدارة الأسطول معلومات عن انطلاق سفينة حربية إسرائيلية من ميناء أسدود قد تصل إلى الأسطول قريبا، كما رصد مسيرات استطلاع تحلق متزامنة على ارتفاعات متوسطة فوق سفن الأسطول.

وكانت ياسمين أجار عضو إدارة الأسطول، أكدت أن ثمة محاولات للتشويش عليهم، وأنها تتوقع أن يتعرض الأسطول لهجوم ولاعتراض سفينتهم خلال ساعات.

وقالت ياسمين، إن ما يعيشونه في الأسطول مشابه لما جرى في اعتراض سفينة مادلين.

يأتي ذلك بعد رفض إدارة أسطول الصمود طلباً جديداً للخارجية الإيطالية ورئيس الوزراء، بالعدول عن الوصول الى منطقة الخطر، وتسليم المساعدات لحملها إلى غزة.

كما وجهت سفينة حربية إيطالية تحذيراً ودعوةً لمن يود المغادرة على متنها، الأمر الذي اعتبرته إدارة الأسطول محاولة مرفوضة لتخريب حملتها الإنسانية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني "نتوقع وصول أسطول الاحتجاج إلى المنطقة الخميس".

وأضاف المصدر عن المسؤول الأمني، أن سلاح البحرية وجهات أخرى بالمنظومة الأمنية في حالة استعداد لأي تطور بشأن الأسطول.

وكانت إيطاليا وإسبانيا قد أرسلتا سفينتين الأسبوع الماضي لمرافقة الأسطول بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة ألقت قنابل صوتية ومواد مثيرة للحكة قبالة سواحل اليونان.

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ نحو 18 عاما.

وأكد ناشطون يونانيون مشاركون في الأسطول، أنهم عازمون على الوصول إلى قطاع غزة، وأنهم ليسوا خائفين من أي هجوم إسرائيلي محتمل.